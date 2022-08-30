قام رئيس جمهورية غينيا بيساو عومارو سيسوكو أومبالو اليوم الثلاثاء بمقام الشهيد (الجزائر العاصمة) بوضع إكليل من الزهور والوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وزار عومارو سيسوكو أومبالو متحف المجاهد أين طاف بمختلف أقسامه كما استمع إلى شروحات وافية قدمت له حول مختلف الحقب والمراحل التاريخية للجزائر لاسيما تلك المتعلقة بالكفاح المسلح من أجل استرجاع السيادة الوطنية.

وكان رئيس جمهورية غينيا بيساو قد شرع أمس الإثنين في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان رفقة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.