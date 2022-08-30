أكد الجزائري عدلان ﭭديورة، لاعب الدحيل، صعوبة مباراة فريقه أمام العربي، في الجولة الخامسة من الدوري القطري.

وقال عدلان، في مؤتمر صحفي تقديمي: "نواجه متصدر الدوري الذي نجح في تقديم نفسه بشكل مميز في الجولات السابقة، لكننا نتطور كثيرا من مباراة لأخرى".

وأضاف خلال التصريحات التي نقلها موقع " كورة": "ستكون مباراة في غاية القوة والإثارة، ولدي ثقة بأن الجميع سيبذل جهدا كبيرا من أجل الفوز".

وزاد: "سندخل الملعب لتنفيذ خطة المدرب وإيقاف مصدر خطورة العربي، وهدفنا حصد النقاط الثلاث وإسعاد جماهيرنا".

وعن تأقلمه السريع مع الفريق، علق: "وجدت ترحيبا كبيرا من الإدارة واللاعبين والمشجعين، وهو ما أسهم في تأقلمي مع المجموعة، إضافة إلى أنني أملك تجربة سابقة في الدوري القطري". وختم: "ثقة الجهاز الفني الذي دفع بي أساسيا منذ وصولي، ساهمت في تأقلمي أيضا، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح".

يذكر أن الدحيل تعاقد مع متوسط ميدان " الخضر"، ليخلف التونسي فرجاني الساسي الذي تعرض لإصابة أبعدته عن النادي.