أحصت مديرية المصالح الفلاحية بجيجل 287 فلاحا متضررا من الحرائق التي شهدتها العديد من بلديات هذه الولاية خلال شهر أوت الجاري حسب ما علم اليوم الثلاثاء من ذات المديرية.

وأوضح نفس المصدر أن الحرائق التي نشبت شهر أوت الحالي بجيجل شملت 11 بلدية وأتلفت 485 هكتارا من مختلف المكونات الغابية لافتا إلى أن هذه الحرائق التي تضرر منها 287 فلاحا قد تسببت أيضا في إتلاف أزيد من 134 هكتارا من الأشجار المثمرة أغلبها أشجار زيتون.

واستنادا لذات المديرية فإن أكبر عدد من الفلاحين المتضررين بفعل تلك الحرائق قد تم تسجيله ببلدية جيملة بـ 120 متضررا ثم بلدية الشحنة بـ 69 متضررا إضافة إلى أعداد متقاربة للمتضررين ببلديات إيراقن سويسي وتاكسنة والشقفة وسيدي معروف وأولاد رابح والميلية والسطارة والأمير عبد القادر وأولاد يحيى خدروش.

وكشف تقرير لمديرية المصالح الفلاحية تسلمت "وكالة الأنباء الجزائرية " نسخة منه عن إتلاف 14987 شجرة زيتون و5525 شجرة مثمرة أخرى فضلا عن 210 خلية نحل بين مملوءة وفارغة.

يشار إلى أن والي الولاية عبد القادر كلكال كان قد طالب كل من مديرية المصالح الفلاحية ومحافظة الغابات خلال المجلس التنفيذي المنعقد مطلع الأسبوع الجاري بـ "ضرورة الإسراع في تحديد المتضررين وإحصاء الخسائر النهائية للشروع في عملية التعويض الفوري بالنسبة لرؤوس الماشية والدواجن على أن يتم التعويض عن الأشجار المثمرة المتلفة حسب موسم الغرس لكل نوع".