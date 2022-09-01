ذكرت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) في أخر تقرير لها أن معظم المهاجرين غير النظاميين الوافدين على أوروبا عبر غرب البحر الأبيض المتوسط جاؤوا من المغرب.

ودخل إلى أوروبا بشكل غير نظامي خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 جويلية 2022 ما يناهز 155090 شخص بزيادة فاقت 86 في المائة مقارنة مع الأرقام التي تم التعامل معها خلال الفترة نفسها من السنة الماضية حسب بيان "فرونتكس".

وأشارت الوكالة ذاتها إلى أن الاتحاد الأوروبي سجل توافد 34570 مهاجر غير نظامي خلال شهر جويلية لوحده بزيادة فاقت 63 في المائة مقارنة مع جويلية 2021.

فبالنسبة لمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط تم تسجيل 6434 حالة دخول غير نظامية إلى "القارة العجوز" خلال الأشهر السبعة الأولى من 2022.

وقالت وكالة "فرونتكس" إن "معظم المهاجرين الذين تم رصدهم على هذا الطريق جاؤوا من المغرب".