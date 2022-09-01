كشف اليوم، تقرير إيطالي بأن وضعية الدولي الجزائري آدم وناس لم تتضح بعد قبل أيام قليلة عن نهاية فترة الميركاتو الصيفي.

وكشف موقع " كالتشيو ميركاتو"، أن نادي سامبدوريا معجب بإمكانيات اللاعب ويريد ضمه ويعد من أهداف الفريق قبل نهاية " الميركاتو".

ووفق المصدر ذاته، فإن هناك عقبتين قد تقفان عائقا خلال المفاوضات وهما صيغة العقد الذي يربطه بنابولي لأنه لم يتم تجديده بعد وثانيا الشق المالي الذي يعّد مرتفعا بالنسبة لسامبدوريا.

كما أكد الصحفي الإيطالي " نيكول شيرا"، المختص في سوق تحويل اللاعبين في تصريحاته لإذاعة " راديو بونتو نوفو" قائلا:" يبقى آدم وناس غائبا، حتى لو أدت الإصابة إلى إبطاء كل شيء قليلا ".

وختم: "لكن بعض عروض اللحظة الأخيرة، يمكن أن تأتي من فرنسا".