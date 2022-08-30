تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مع السفير الروسي الجديد بالجزائر، فاليريان شوفايف، اليوم الثلاثاء بالجزائر، حول فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

وجاء في البيان، أن الطرفين استعرضا علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم، التي وصفت "بالممتازة" وكذلك فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في الجزائر، يضيف البيان.

كما أشار الطرفان إلى فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في مجال الطاقة، لاسيما المحروقات (المنبع والمصب النفطي والغازي) وصيانة ونقل الكهرباء والكهرباء النووية والتصنيع المحلي لقطع الغيار والتكوين.

وفي هذا الإطار، دعا وزير الطاقة والمناجم، أثناء تقديمه للإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم أنشطة المحروقات في الجزائر، الشركات الروسية إلى "مواصلة الاستثمار أكثر في هذه المجالات وإنشاء شراكات مفيدة للطرفين مع الشركات الجزائرية مع نقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات".

علاوة عن ذلك، ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم في الجزائر، لاسيما التنقيب والاستغلال المنجمي (الذهب والأتربة النادرة والأحجار الكريمة والرخام) ورسم الخرائط الجيولوجية، وكذلك في مجال إنتاج الأسمدة وتحويل الفوسفات.

كما "رحب الوزير والسفير الروسي بعملية الحوار بين أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك من أجل استقرار أسواق النفط على المدى القصير والمتوسط وكذلك المشاورات الدائمة بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز".