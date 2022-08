Le président Français Emmanuel Macron a publié une vidéo sur son compte « Twitter » dans laquelle il a retracé les différentes étapes de sa visite de trois jours en Algérie.

Cette vidéo qu’il a publiée sur son compte officiel sur le réseau social Twitter, il l’a intitulée « Vive l’amitié entre l’Algérie et la France».

En plus des activités officielles, telles que la signature d’accords d’association entre Alger et Paris, le locataire de l’Elysée a retracé les différentes stations de sa visite à la ville d’Oran et à la maison d’édition « Dico-Maghreb».