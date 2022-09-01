تمكنت شرطة البليدة، اليوم الثلاثاء على الساعة الخامسة مساء، من إلقاء القبض على المشتبه فيه الرئيسي في جريمة القتل التي راح ضحيتها مواطن من بلدية الصومعة بولاية البليدة، حسب ما افاد به بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر أن المشتبه فيه الرئيسي المدعو "ز.ن" (23 سنة) ينحدر من بلدية الصومعة، وكان في حالة فرار.

وكانت مصالح الأمن قد أعنت،في وقت سايق اليوم، توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم في جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب على مستوى بلدية الصومعة.

وأكدت ذات المصالح ضبط استرجاع الأسلحة المستعلمة في الاعتداء الذي هز الرأي العام الوطني في الأيام الماضية.

وتم توقيف المعنيين في قضية الإنشاء والانخراط في عصابة أحياء والاعتداء الجسدي على الغير وتعريض حياتهم وممتلكاتهم إلى الخطر مع حمل واستعمال أسلحة بيضاء وإحداث أعمال عنف مفضية إلى وفاة شخص.

ووفق ذات المصدر تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.