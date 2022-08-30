أعلنت وزارة الثقافة والفنون, في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن استئناف النشاط الثقافي والفني على المستوى الوطني بداية من 1 سبتمبر المقبل وذلك بعد تعليق وتأجيل كل التظاهرات، تضامنا مع أسر الضحايا والمصابين جراء حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات مؤخرا.

وأوضح البيان أنه " بعد قرار تعليق وتأجيل كل التظاهرات الثقافية والفنية تضامنا وتعاطفا مع أسر الضحايا والمصابين جراء الحرائق التي مست مؤخرا العديد من مناطق الوطن تعلن وزارة الثقافة والفنون عن استئناف النشاط الثقافي والفني عبر كامل التراب الوطني وهذا بداية من الفاتح سبتمبر المقبل".

للتذكير تسببت هذه الحرائق في وفاة 37 شخصا وإصابة 183 آخرين، حسب مصالح الحماية المدنية.