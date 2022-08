Le ministère de la culture et des arts a annoncé, ce mardi, dans un communiqué la reprise des activités artistiques et culturelles au niveau national, à partir du 1er septembre prochain, après une suspension observée par solidarité avec les victimes deux feux de forêts ayant ravagé plusieurs régions du pays.

Il est à rappeler que ces incendies ont fait un bilan de 37 décès et de 183 blessés, selon la protection civile.