نشط رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية مع نظيره من غينيا بيساو، عمرو سيسوكو أمبالو، الذي حل بالجزائر أمس الإثنين.

وقال رئيس الجمهورية "نشكر رئيس جمهورية غينيا بيساو على هذه الزيارة الأخوية التي ترجعنا إلى التاريخ المشترك بين البلدين، نحن كشباب آنذاك نتذكر ما قاله المرحوم أميلكار كابرال بأن المسلم عليه بالذهاب إلى مكة والمسيحي إلى الفاتيكان، أما الثوري فعليه بالذهاب إلى الجزائر التي اعتبرها مكة الثوار".

وأكد الرئيس تبون أن ظروفا أدت إلى تباعد في العلاقات بين البلدين لكن انطلاقا من هذه الزيارة سيتم العمل على إرجاع العلاقات الطبيعية.

وأضاف رئيس الجمهورية "مثلما قلت لفخامة الرئيس، من العيب والعار أن الجزائر لم تفتح سفارة في في غينيا بيساو وسنصحح هذا الخطأ إن شاء الله".

ودعا رئيس الجمهورية نظيره من غينيا بيساو إلى القيام بزيارة دولة في أقرب وقت لإعادة المياه إلى مجاريها بين البلدين.