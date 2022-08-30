قال رئيس محافظ المهرجان الدولي للمونودراما النسائي نبيل مسعي أحمد ، اليوم الثلاثاء، إن 10 بلدان عربية وأوربية ستشارك في فعاليات الطبعة الثانية للمهرجان الدولي للمونودراما النسائي المرتقب في الوادي.

وأوضح مسعي أحمد أن 7 دول عربية و3 أوروبية ستنضم إلى هذه التظاهرة الثقافية وهي فلسطين،مصر، تونس، اليمن، ليبيا، العراق، إضافة إلى موريتانيا، وكذا بلجيكا، فرنسا ورومانيا.

وحسب المتحدث، الدول المشاركة ستتنافس طوال 6 أيام كاملة على جوائز التتويج، وذلك من خلال 14 عرض مونودرامي تم انتقاؤه لتنشيط فعاليات هذه التظاهرة الثقافية ذات البعد الدولي.

ولفت رئيس الجمعية إلى أنه تم تأهيل 14 عرض درامي من أصل 65، من 25 دولة عربية وأوربية، تقدموا بترشيح عروضهم لدى لجنة "القراءة والدراسة" المكلفة بانتقاء العروض التي استندت في انتقائها إلى معايير فنية بحتة.

وستحتضن ولاية الوادي هذه الفعاليات في طبعتها الثانية بدءً من 5 إلى غاية 10 نوفمبر من السنة الجارية.