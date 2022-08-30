قاد الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، ناديه السد إلى تحقيق الفوز على نادي السيلية ضمن الأسبوع الخامس من دوري نجوم قطر، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية.

وانتهت المواجهة بنتيجة هدفين مقابل صفر للذئاب سجل منها بونجاح الهدف الثاني في الدقيقة 65 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، كما قدم ابن مدينة وهران تمريرة حاسمة لزميله الغاني أندريه آيو في الهدف الأول.

وبهذا الانتصار رفع حامل اللقب رصيده إلى نقطة السابعة من انتصارين، خسارتين وتعادل، محتلا المركز الخامس في جدول الترتيب.