قال السفير الصحراوي لدى الجزائر عبد القادر طالب عمر، اليوم الثلاثاء، إن النظام المغربي قد عاد إلى سياسة المقاطعة والكرسي الشاغر رغم أنه وقف على فشلها في الفترة الماضية.

السفير الصحراوي شدد على أنه "لا حل للقضية الصحراوية الا باستشارة الشعب الصحراوي الذي له الحق في تقرير مصيره في إطار الأمم المتحدة"، وذلك عقب اللقاء الذي جمعه مع رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي، بمقر السفارة بالجزائر، حول الوضع الانساني للاجئين

الصحراويين.

وفي ذات السياق، استشهد طالب عمر بالموقف الذي عبرت عنه العديد من الوزارات، منها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها للمغرب والتي قالت إنه "لا حل للقضية الصحراوية إلا في إطار الأمم المتحدة، و بقيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، في إطار الشرعية الدولية".

ولفت المتحدث إلى أن النظام المغربي تصرف "تصرفا غير مسؤول" في ردة فعله بخصوص حضور الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي في مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8"عندما قرر مقاطعة هذا الموعد و استدعاء سفيره بتونس.

وفي هذا الصدد ذكر السفير أن الرئيس الصحراوي سبق له وأن شارك في العديد من القمم "إلا ان المغرب لم يقم بالتصرف كما فعل مع تونس"، مؤكدا أن سياسة المقاطعة والكرسي الشاغر فاشلة.

كما أشاد بموقف تونس الذي كان -على حد تعبيره- "في المستوى من حيث الرد و من حيث الثقة في النفس و القناعة بمواقفها، كونها على صواب بما يتماشى والقانون الدولي".

وحسب السفير الصحراوي، فإن هذه المعطيات أدت إلى "عزلة المغرب على الصعيد السياسي، ما يؤكده تناقض وخيبة أمل نظام المخزن، وحتى من الجانب الديني، لما دفعت المملكة، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني إلى اتخاذ مواقف متهورة و متطرفة أدت الى استقالته".