أعطى مجلس الدولة بفرنسا، وهو أعلى مؤسسة قضائية، الثلاثاء، الضوء الأخضر لترحيل إمام مغربي مولود في فرنسا، اتهمته الحكومة بالتحريض على الكراهية.

وألغى هذا القرار حكما سابقا أصدرته محكمة في باريس بتعليق أمر إبعاد الواعظ حسن إيكوسين في جويلية، بعد اتهامه "بالتحريض على الكراهية والتمييز والعنف"، لا سيما ضد الجالية اليهودية والنساء.

وخلافا للحكم الأول، وجد مجلس الدولة، الذي يعمل كمحكمة عليا للعدالة الإدارية، أن ترحيله إلى المغرب لن يكون تدخلا غير متناسب مع حقه في أن تكون له حياته الخاصة والأسرية.

وولد إيكوسين (58 عاما) في فرنسا حيث تعيش أسرته أيضا، لكنه لا يحمل الجنسية الفرنسية.

ووصف وزير الداخلية جيرالد دارمانان على تويتر الحكم بأنه "نصر كبير للجمهورية.. سيتم ترحيله".

وردت محامية إيكوسين على تويتر بأن المعركة القانونية لم تنته بعد، وأن موكلها لا يزال يفكر في اللجوء للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.