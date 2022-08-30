أعلن وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أن مدينة قسنطينة باتت جاهزة لاحتضان جزء من منافسات بكولة إفريقيا للمحليين المقررة بالجزائر بداية السنة المقبلة.

وقام الوزير، مساء اليوم الثلاثاء، رفقة رئيس لجنة الشباب والرياضة بن علية بوبكر ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف، بمعاينة المرافق الرياضية في ولاية قسنطينة المعنية بهذه التظاهرة.

وحسب بيان الوزارة، أعرب سبقاق أعرب للسلطات المحلية و لى رأسها والي الولاية، مسعود جاري، عن ارتياحه للتقدم الكبير الذي عرفته الأشغال والتي ستنتهي في الآجال المسطرة، معلنا رسميا أن ولاية قسنطينة جاهزة لاحتضان "الشان".

وكان المسؤول الأول على القطاع قد زار في الصبيحة ولاية عنابة المعنية أيضا باحتضان هذه المنافسة القارية.