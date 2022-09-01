أشاد رئيس جمهورية غينيا بيساو، عومارو سيسوكو أومبالو، اليوم الثلاثاء، بالدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في استتباب الأمن والاستقرار في إفريقيا، مؤكدا أن القارة الافريقية تعول عليها كثيرا في هذا المجال.

وأعرب عومارو سيسوكو أومبالو في تصريح صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر رئاسة الجمهورية عن رغبة بلاده في "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وإعادة إحياء أواصرها، لاسيما وأن دور الجزائر محوري وهام في إرساء أواصر الوحدة الإفريقية وفي مكافحة الارهاب واستتباب الأمن والاستقرار في القارة".

وأثنى رئيس غينيا بيساو على الدور الهام للجزائر على الساحة الإفريقية وعلى المستوى الدولي،لافتا إلى أن "بلدان افريقيا الغربية تدرك جيدا دور الجزائر في العمل من أجل إرساء الاستقرار في هذه المنطقة، على غرار ما تقوم به بالنسبة لدولة مالي".

كما ثمن ضيف الجزائر قرار الرئيس تبون بفتح سفارة للجزائر بغينيا بيساو، معربا عن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية على "روح التضامن الأخوي والاستقبال الحار الذي حظي به رفقة الوفد المرافق له خلال هذه الزيارة".

وبخصوص دعوة الرئيس تبون له للقيام بزيارة دولة الى الجزائر، رد رئيس غينيا بيساو بالإيجاب، مشيرا الى أن وزيري خارجية البلدين سيقومان بالتحضير لهذه الزيارة المنتظر "أن تتوج بالتوقيع على عدة اتفاقيات".