تحدث المدير العام للبنك الوطني الجزائري محمد لمين لبو، اليوم الثلاثاء ، عن عزم البنك فتح فرع له بدولة السنغال قبل نهاية 2022.

وقال لبو، على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك ومجمع اتصالات الجزائر، إن "البنك الوطني الجزائري سيفتتح فرعا له في دولة السنغال قبل نهاية السنة الجارية".

ولفت المتحدث إلى أن هذه العملية تندرج في إطار "الاستراتيجية التوسعية للبنك الوطني الجزائري والتي ستكون انطلاقتها الأولى على المستوى الإفريقي".

وأضاف لبو أن هذا الفرع سيكون بمثابة "بنك عام الهدف منه مساعدة ومرافقة المتعاملين الجزائريين لبلوغ الأسواق الإفريقية".