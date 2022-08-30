توفي ميخائيل غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفياتي عن عمر ناهز 91 عاما في روسيا الثلاثاء، وفقا لما أوردته وكالات الأنباء الروسية.



ونقلت وكالة الأنباء الروسية " تاس" عن "المستشفى المركزي العيادي" التابع للرئاسة الروسية أنه "مساء اليوم وبعد صراع طويل مع مرض خطير، توفي ميخائيل سيرغي غورباتشيف".

ويعتبر غرباتشوف آخر رؤساء الاتحاد السوفياتي قبل تفككه سنة 1991، حيث أنهى الحرب الباردة ، وعقد اتفاقات مع الولايات المتحدة للحد من الأسلحة وأقام شراكات مع القوى الغربية لإزالة الستار الحديدي الذي قسم أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وحينما اجتاحت الاحتجاجات دول الكتلة السوفيتية في أوروبا الشرقية الشيوعية في عام 1989، رفض غورباتشوف استخدام القوة، رغم أن الاحتجاجات كانت بداية ظهور 15 جمهورية من الاتحاد السوفيتي الذي تفكك خلال العامين التاليين.

ورغم محاولات غورباتشوف لإيقاف الانهيارغير أن جهوده باءت بالفشل.

غورباتشوف وصل إلى السلطة في عام 1985 متزعما الحزب الشيوعي، وكان قد أطلق إصلاحات سياسية واقتصادية من أجل تحديث الاتحاد السوفياتي الذي كان يعاني من مشاكل عويصة.