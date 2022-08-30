أتلفت النيران اليوم الثلاثاء 5 هكتارات من الغابات و الأحراش و بساتين لأشجار مثمرة وكتل غابية في حريق ببلدية بني موحلي واقعة أقصى شمال سطيف، حسب ما علم من مديرية الحماية المدنية.

وقال المكلف بالإعلام و الاتصال بذات المديرية، النقيب أحمد لعمامرة، بأن الحريق قد شب بنواحي منطقة "أميزور" بولاية بجاية المجاورة، ومن ثم امتدت النيران إلى إقليم بلدية بني موحلي بولاية سطيف، بفعل الرياح و ارتفاع درجات الحرارة.

وجرى تسخير وحدات التدخل للحماية المدنية التابعة لبلدية بني ورثيلان و الرتل المتنقل للحماية المدنية بسطيف بقيادة المدير الولائي للحماية المدنية العقيد محمد بعاطشية لإخماد الحريق، حسب النقيب لعمامرة.

وأضاف النقيب أنه قد "تمت السيطرة على الحريق و إخماده بشكل كلي، فيما تتواصل عملية حراسة المواقد و إحصاء الأضرار" .

كما تدخلت طائرة اخماد الحرائق التي قذفت المياه في 4 عمليات متواصلة ما ساعد على إخماد الحريق بشكل تام، وفقا للمتحدث.