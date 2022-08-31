توقعت مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار غزيرة على شرق البلاد تتراوح كميتها بين 15 و25 ملم محليا.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه لها، أن تساقط الأمطار المتوقعة بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية منتصف الليل ، يشمل ولايات: الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف، الجلفة، خنشلة، بسكرة وأولاد جلال.

وفيما حذرت الأرصاد الجوية، من استمرار ارتفاع درجات حرارة تصل إلى 42 درجة مئوية، وذلك إلى غاية منصف الليل، حيث ستمس ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته، إلى هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كلم/سا، تجتاح سواحل أزفون، بجاية، سكيكدة والطارف.