انتعشت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الأربعاء، بعد انهيار كبير أمس، حيث أشارت بيانات إلى طلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة وضعف الدولار ما خفض من تكلفة شراء البترول، وفقا لرويترز.

وتسببت المخاوف من أن بعض أكبر المدن الصينية، قد تفرض عمليات إغلاق للحد من COVID-19 في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالفعل من نمو ضعيف في كبح ارتفاع الأسعار، وفقا للوكالة.

ولم يتأثر المعروض بعد اضطرابات شهدها العراق الإثنين والثلاثاء، كونها لم تؤثر على صادراته النفطية، وفقا لما نقلته ذات الوكالة عن مصادر.

يأتي هذا في وقت بدأت فيه شركة غازبروم الروسية صباح اليوم وقف إمداد الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 لمدة 3 أيام للصيانة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام.

وارتفع خام برنت اليوم على الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، إلى 99.88 دولار للبرميل بنسبة 0.4 بالمائة، وخام غرب تكساس إلى 92.02 دولار للبرميل بزيادة 0.3 بالمائة.