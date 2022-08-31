تستعرض "الخبر"، على حلقات، أحد فصول معاناة إنسانية حقيقية، مرتبطة بالترحيل والنفي لنساء جزائريات، أدانهم قضاء الاستعمار الفرنسي، ليتقرر تحويلهم إلى أرض العقاب الكبير "غويانا" الفرنسية.

قصص نحو 16 امرأة جزائرية على الأقل كانت عرضة للنفي والإبعاد القسري، حيث تمرس المستعمر الفرنسي منذ إقراره لما يعرف بـ"قانون النفي" الصادر سنة 1854 والمعروف تحت تسمية "قانون 30 ماي 1854" في عهد نابوليون الثالث، في سياسات الإبعاد والنفي الإجباري، التي طالت نساء.. سياسات تعكس مأساة إنسانية كابدتها المبعدات قسرا عن أرضهن، والتي حرمت حتى من قبر بعد رحيلهن في المنفى الغوياني، أولاهن فاطمة بنت الحبيب التي سلطت عليها محكمة استثنائية خاصة للمجلس الحربي الدائم التابع للقسم العسكري بوهران، ولم تتجاوز، التاسعة عشر ربيعاً من عمرها شهر ماي عام 1868، وقد رُحّلت فاطمة بنت الحبيب إلى غويانا الفرنسية في جويلية 1876، وانتهى بها المطاف هناك في دير للراهبات المسيحيات (سان جوزيف دي كلوني ماروني)، لتتوفى بالمعتقل بعد بضعة شهور.

وقامت فرنسا الاستعمارية بترحيل ونفي إجباري لنحو 20 ألف جزائري إلى غويانا الفرنسية، وأحصيت قائمة بقرابة 20 امرأة جزائرية طبقت عليهن العدالة الفرنسية في الجزائر القانون الإمبراطوري الصادر في 30 ماي 1854 بشأن النقل والنفي، وحكمت عليهن بعقوبة السخرة والأشغال الشاقة، ومتن كلهن في المنفى الغوياني.

"الخبر" تعود بقرائها إلى جزء من هذا التاريخ الأسود وتنقل قصص جزائريات "فحلات" وكيف وصلن إلى "غياهب" معتقلات "كايان".