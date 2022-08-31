تباحث سفير الجزائر لدى قطر مصطفى بوطورة، مع رئيس مجلس إدارة غرفة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني، مزايا قانون الاستثمار الجديد والتعاون الثنائي في هذا المجال

وفي بيان للسفارة الجزائرية، أفاد أن السفير بوطورة بحث في لقاء له مع خليفة بن جاسم آل ثاني بمكتبه، الإمكانات المتاحة لدعوة رجال الأعمال للاستثمار في الجزائر في ظل المزايا الكبيرة التي يوفرها القانون الجزائري الجديد في هذا الميدان.

وأبدى خليفة اهتمامه الكبير ورجال الأعمال القطريين بالاستثمار في الجزائر وتطوير التعاون في هذا الميدان لاسيما في ظل مناخ ومزايا القانون الجديد.