أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني وأضاف ذات البيان، إن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 أوت 2022، عديد العمليات حيث أوقفت، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 53 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 07 قناطير و69 كيلوغرام من الكيف المعالج، كما تم ضبط 237 غرام من مادة الكوكايين و209271 قرصا مهلوسا.

ومن جهة أخرى وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 359 شخصا وضبطت 19 مركبة و 444 مولدا كهربائيا و 258 مطرقة ضغط و 08 أجهزة للكشف عن المعادن و 48,30 طن من خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما تم توقيف 08 أشخاص وضبط 04 بنادق صيد ومسدس 01 آلي و 7938 خرطوشة وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ 08 أطنان وكذا 42,4 قنطار من مادة التبغ و 7816 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا بكل من ورقلة وبسكرة والوادي وبومرداس والجلفة وسطيف وباتنة وإن ڤزام.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ 35065 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 136 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 315 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.