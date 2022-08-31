تسبب تساقط الأمطار أمس، في سيول خلفت خسائر بشرية ومادية، في بعض ولايات الوطن.

وأفادت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان لها، أن التساقط الغزير للأمطار لاسيما على مستوى ولايات سيدي بلعباس، برج باجي مختار وتبسة، خلّف عدة خسائر، حيث تدخل عناصر الحماية المدنية من أجل إنقاذ ومساعدة أشخاص محصورين بسبب ارتفاع منسوب المياه، إخراج السيارات المحصورة، وكذا القيام بعمليات امتصاص المياه المتسربة لبعض السكنات والمنشآت.

وأعلنت المديرية عن استخراج جثتي شخصين على مستوى ولاية سيدي بلعباس، دائرة تلاغ، بلديـة مزاورو، حيث تم إخراج سيارة محصورة في واد مزاورو، وانتشال ضحيتين متوفيتين من داخل واد مزاورو على إثر ارتفاع منسوب المياه.

أما بولايـة برج باجي مختار فأكدت المديرية إعادة فتح الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين برج باجي مختار وتيمياوين بعد غلقه في وقت سابق.

وبولاية تبسة سجلت بلديـة صفصاف الوسري ارتفاع منسوب مياه الوادي بالمكان المسمى قرية المزارة بجانب السكنات أدى إلى تسريب مياه الأمطار داخل 5 منازل، بحيث تم القيام بعملية امتصاص المياه.