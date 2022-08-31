تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 05 أشخاص مختصة في ترويج المخدرات، مع حجز 08 صفائح من المخدرات.

وبناء على عمل استعلاماتي يفيد بوجود شخص مشتبه فيه يقوم بترويج المخدرات على مستوى مسكنه بأحد الأحياء الشعبية. وعليه بعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية المختصة إقليميا تم توقيف صاحب مركبة من نوع رونو ميقان بصدد إبرام صفقة بيع وشراء للمخدرات مع المشتبه فيه الرئيسي وشركائه أين تم ضبط كمية معتبرة من المخدرات قام برميها أحد المشتبه فيهم لدى مشاهدته لقوات الشرطة كانت مخبأة داخل كيس بلاستيكي عبارة عن 08 صفائح من القنب الهندي بالإضافة إلى ضبط بحوزته على سلاح أبيض محظور من الحجم الكبير ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ 319850 دينار داخل محله التجاري.

وقد تم تقديم المروجين أمام الجهات القضائية