قال مدرب أمل الأربعاء، الهاشمي غويلم بأن فريقه يحضّر في ظروف جد عادية للقاء المقبل أمام فاق سطيف، المقرر السبت القادم بملعب الثامن ماي 1945.

وفي اتصال بـ "الخبر"، قال المتحدث ذاته: " بكل تواضع، سنسافر إلى سطيف من أجل العودة بالنقاط الثلاث وتأكيد الفوز الأول، صحيح كنت متخوفا مع انطلاق الجولة الأولى من الاسترجاع خاصة أننا شرعنا متأخرين في التحضيرات بالإضافة إلى نقص الوسائل".

وأردف: "ما سجلته خلال اللقاءات الثلاثة الودية التي خضناها، جعلني أثق في اللاعبين كنت متيقن بأنهم يستطيعون تقديم لقاء في المستوى".

أما بخصوص التعداد أوضح غويلم بأنه كان يتمنى أن يضم التعداد، مهاجمين مثل أوكيل لكنه يثق في الوقت ذاته في العناصر الموجودة حاليا لم لا تدعيم التعداد مستقبلا".

وختم: "أطالب من الجماهير الجزائرية أن تتجاوز الخلافات وتبتعد عن العنف، وتعطي صورة جيدة عن أنديتها، كما أوجه كلمة كذلك لجمهور الأربعاء وأطلب منه أن يكون متميزا في مساندته لفريقه وكذلك ترحابه بمشجعي الفرق المنافسة"