أصدر اليوم الأربعاء نادي شبيبة الساورة بيانا توضيحيا بخصوص قضية لاعبها السابق مصالة مرباح ونادي هلال الشابة التونسي.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك: " كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أصدر حكماً في ماي 2021 يقضي بدفع ديون اللاعب مصالة والتي قدرت بمليارين و100 مليون مع غرامات التأخر زائد مصاريف فسخ العقد التي تصل إلى مليار آخر".

وأضاف:" هذا وبعد استئناف الحكم، وتقديم الأدلة والوثائق التي تثبت تسديد جميع أجور اللاعب طيلة الأربع سنوات الماضية من طرف المحامي التونسي رفقة محافظ حسابات الساورة، وإقناع رئيس محكمة النزاعات بالفيفا عبر اجتماعات أُجريت عن بعد بالصوت والصورة عبر برنامج السكايب دافعت فيها إدارة الشبيبة بقوة عن حقها".

وأردف نص البيان:" وعلى إثر كل هذا قامت التاس في رسالة يوم الأمس، بإلغاء الحكم الأول مع اعتبار أن كل الأجور تم تسديدها في مواسمها للاعب ولا يحق له الانتقال من نادي لآخر بحجة عدم تسديد الأجور لذلك لم تحكم له المحكمة بأية حقوق".

وختم: "لقد تم إلزام شبيبة الساورة بدفع 2000 فرنك سويسري للنادي التونسي كمصاريف المحاماة واقتسمت مصاريف التقاضي ومصاريف المحكمة بين نادي الساورة 60 % واللاعب مرباح مصالة 40 % في حين لم تتطرق إلى طلب التعويض الذي طالبت به الساورة نتيجة خرق العقد من طرف اللاعب".