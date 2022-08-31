عاين صباح اليوم الأربعاء طبيب الحماية المدنية بمقر حراس السواحل بالميناء القديم لمدينة سكيكدة، الـ 14 حراقا الذين تم توقيفهم بشاطئ بن زويت في بلدية الكركرة غربي سكيكدة، وحسب الحماية فإن المهاجرين الغير شرعيين الـ 14 الذين تتراوح أعمارهم بين 21و33 سنة ينحدرون من عنابة وسكيكدة والجميع في صحة جيدة الا شخصا واحدا عمره 22 سنة يتواجد في حالة إرهاق شديد تم تحويله إلى مستشفى مدينة سكيكدة.

وحسب مصادر عليمة فإن محاولة الحراقة قد أحبطت من قبل حراس السواحل في عرض البحر مباشرة بعد انطلاقهم الذي كان من إحدى الشواطئ الغير محروسة والقريبة من منطقة بن زويت التي سبق وأن سجلت أكثر من محاولة للحراقة.