تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء في نشرية خاصة من الدرجة الثانية باللون البرتقالي، تساقط أمطار غزيرة تكون رعدية، مرفوقة أحيانا بحبات البرد محليا تميز بعض ولايات الوطن ابتداء من ظهيرة اليوم إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، حيث أن الكمية المتوقعة ستتراوح بين 20 إلى 40 ملم والولايات المعنية: خنشلة، تبسة، أم البواقي، باتنة، سوق أهراس، برج بو عريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، ڤالمة، المسيلة وبسكرة.

بالإضافة إلى ولايات المدية، البويرة، الاغواط، الجلفة، أولاد جلال، المغير والوادي.