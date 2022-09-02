قال اليوم الأربعاء، عبد العالي عاشور مناجير نادي شلغوم العيد بأن المواجهة المقبلة أمام أولمبي الشلف ستكون جد صعبة أمام فريق يتواجد في فورمة عالية وحقق فوزا في الجولة الأولى أمام شبيبة القبائل.

وأوضح عاشوري الذي يتواجد ضمن " الدريكتوار المسيّر" للفريق، في اتصال بـ "الخبر": "لقد استلمنا النادي قبل 48 ساعة من نهاية الميركاتو، لقد تم تسريح 20 لاعبا من لجنة فض النزاعات، فيما بقي 6 لاعبين مرتبطين بالناديّ".

وأضاف: " لقد أنقذنا الفريق من وقوع كارثة، صحيح صادفتنا بعض العراقيل الإدارية والفنية لكن سجلنا حضورنا مع بداية الموسم بلاعبي الرديف، واليوم كل اللاعبين مؤهلين وهم الآن يتدربون بمعدل حصتين في اليوم بمركز " الباز" بسطيف وخضنا لقاء وديا أمام رديف وفاق سطيف حتى يأخذ المدرب فكرة شاملة عن التعداد خاصة وأننا متأخرون جدا في التحضير".

كما اعترف المتحدث ذاته، بالنقص البدني الذي يعاني منه التعداد، مؤكدا على أن ذلك سيتم تداركه بخبرة وذكاء اللاعبين ودعم الجمهور".

وختم عاشوري: "وجب علينا الوقوف كرجل واحد، قدوم شركة وطنية سيكون حلا للمشاكل، أتمنى من السلطات تقديم يد العون ومساندة الفريق".