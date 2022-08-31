هنأ الشلماني منتخبات الجزائر والسودان واليمن وتونس والعراق والمغرب ومصر والسعودية، على التأهل إلى الدور ربع النهائي، وتمنى لها التوفيق في المراحل المقبلة، مقدماً شكره وتقديره لبقية المنتخبات على مشاركتها المتميزة في البطولة، متمنياً لها التوفيق في قادم الاستحقاقات العربية.

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة عبد الحكيم الشلماني في مدينة وهران، بحضور جميع أعضاء اللجنة وممثلي اللجان المعاونة، وذلك بعد ختام مرحلة دور المجموعات من منافسات البطولة.

وتم خلال الاجتماع استعراض التقارير الفنية والإدارية وتقارير الحكام ومختلف اللجان بشأن المباريات الماضية، حيث قدم رئيس اللجنة المنظمة عبد الحكيم الشلماني، شكره وتقديره لأعضاء اللجنة ولرؤساء وأعضاء اللجان، ولكافة الفرق العاملة في البطولة على الجهود التي بُذلت خلال مباريات دور المجموعات.

وأبدى رئيس اللجنة المنظمة سعادته بما تحقق خلال الفترة الماضية، معربا عن أمله في استمرار هذا النجاح خلال الأدوار النهائية القادمة، وفق ما جاء عبر الموقع الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم.

وفي جانب آخر، عقد اليوم الاجتماع التنسيقي التحضيري لمباريات الدور ربع النهائي، بحضور ممثلي جميع المنتخبات المتأهلة، تم خلاله استعراض قوائم اللاعبين واعتماد ألوان المنتخبات في المباريات المقبلة، بالإضافة إلى استعراض التنظيمات الخاصة بالأدوار النهائية، ونقلا عن موقع " الفاف" ستلعب المواجهات على الشكل التالي:

غدا الخميس: ملعب محمد بن سعيد بمستغانم الجزائر-تونس بداية من الساعة الرابعة والنصف مساء.

اليمن-السودان بداية من الساعة الثامنة ليلا.

الجمعة:

العراق-العربية السعودية بداية من الساعة الرابعة والنصف مساء.

مصر-المغرب بداية من الساعة الثامنة ليلا.