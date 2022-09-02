شرع اليوم الأربعاء في تجسيد عمليات صيانة لأرضية ملعب كرة القدم للقطب الرياضي "المجاهد المتوفي عبد الكريم كروم" لسيق (معسكر) الذي يستعد لاحتضان مباريات الدور نصف النهائي والنهائي لكأس العرب للناشئين لأقل من 17 سنة يومي 5 و8 سبتمبر وفاقا لما أفادت به مديرية الشباب والرياضة.

وأوضح المصدر أن عمليات صيانة أرضية ملعب سيق المغطى بالعشب الطبيعي والتي تتم تحت إشراف لجنة تنظيم الكأس العربية وكذا الاتحاد العربي لكرة القدم بمعية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يشرف على تجسيدها مختصون من القطب الرياضي المذكور بمرافقة خبير تم تعيينه من طرف "الفاف".

وأضافت ذات المديرية بأن عمليات الصيانة هذه تأتي في إطار التحضير الجيد لأرضية ملعب سيق تحسبا لمباريات الدور نصف النهائي والنهائي من الكأس العربية مؤكدة على أن أرضية الملعب لم تتأثر سلبا بالرغم من احتضانها مباريات الدور الأول من كأس العرب لكرة القدم تحت 17 سنة.

يذكر أن لجنة تنظيم الكأس العربية قد قررت أمس الثلاثاء برمجة مباريات الدور الربع النهائي بملعب مستغانم بدل ملعب سيق وذلك بغرض "ضمان تحضير جيد لأرضيته" لاحتضان مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي حسبما أكده مدير بطولة كأس العرب للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة حكيم مدان في تصريح صحفي.