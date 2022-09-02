كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أن مصالح الشرطة لولاية بومرداس تمكنت من القبض على أربعة أشخاص متهمين بإطلاق النار بسوق بلدية يسر.

وحسب البيان فإن عملية إطلاق النار بسوق بلدية يسر وقعت بتاريخ 26 أوت الجاري، وبعد تحريات الشرطة القضائية ليسر تم القبض على أربعة متهمين وحجز مسدس وسلاح أبيض وقناع وسيارتين وتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج منايل حيث تم توجيه تهم لهم تهم تكوين جمعية أشرار والترصد باستعمال سلاح ناري ومحاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد في حين مازال المتهم الرئيسي في حالة فرار.