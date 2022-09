Arrestation d’un gang ayant ouvert le feu à Boumerdès

La Direction Générale de la Sureté Nationale a révélé que les services de police de la wilaya de Boumerdès ont arrêté quatre individus accusé d’avoir ouvert le feu dans un marché dans la commune des Issers à Boumerdès. L’indicent s’et produit au marché des Issers, le 26 Aout en cours.

Quatre individus ont été arrêtés et un pistolet et une arme blanche ainsi qu’une cagoule et un véhicule ont été saisis.

Les prévenus ont été présentés devant le procureur de la République, près le tribunal de Bordj Menaiel et ont été accusés de formation d’une association de malfaiteurs et d’utilisation d’arme à feu et de tentative d’homicide volontaire avec préméditation.

Notons que le principal accusé est toujours en état de fuite.