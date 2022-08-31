صنعت الجماهير الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، الحدث في دوري نجوم قطر خلال تواجدها في مقابلة الغرافة ضد الأهلي في إطار الجولة الخامسة.

وكسر صخب الجماهير الجزائرية سكون المدرجات خلال مباريات الدوري القطري وشجع العدد الحاضر بملعب الثمامة المونديالي نادي الغرافة إلى غاية الثواني الأخيرة.

وكان للدعم الجماهيري أثر في نجاح زملاء براهيمي في العودة رغم التأخر في النتيجة طيلة أطوار المواجهة المثيرة التي انتهت بالتعادل 3-3.

وشارك من جانب الغرافة 4 دوليين جزائريين هم براهيمي، بولاية، بلفوضيل وتاهرت، كان نصيبهم هدفين عن طريق بلفوضيل (د85) وبراهيمي (د90+1)، فيما سجل الجزائري الآخر سفيان هني أحد أهداف النادي الأهلي في الدقيقة 39.

وكانت الجماهير الجزائرية قد ساهمت في الفوز الكبير الذي حققه "الفهود" في الجولة الماضية على حساب حامل اللقب السد بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وخلال الحصة التدريبية الأخيرة عشية مواجهة اليوم، استقبل رئيس نادي الغرافة، الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني، ممثلين عن الجالية الجزائرية في قطر، معتبرا أن مساندة الجزائريين لـ"الفهود" تعكس عمق العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين.

من جهتهم، شكر عدد من أبناء الجالية الجزائرية في الدوحة إدارة "الفهود" على الترحيب الكبير، مؤكدين أنهم سيكونون دعماً وسنداً للنادي الذي يضم 4 لاعبين جزائريين.