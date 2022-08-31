أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم أقل من 17 سنة، أرزقي رمان، على صعوبة المهمة أمام المنتخب التونسي في ربع نهائي كأس العرب غدا الخميس.

وجاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك لمدربي المنتخبين عقد، اليوم الأربعاء، عشية الداربي المغاربي الذي يدخل في إطار كأس العرب للناشئين المقامة حاليا في الجزائر وتستمر حتى 8 سبتمبر المقبل.

وقال رمان: "سنواجه منتخب تونس القوي والذي يمتلك خبرات كبيرة، المباراة ستكون داربي مغاربي مثير وأتمنى عدم تضخيم الأمور حتى يدخل اللاعبون الصغار اللقاء بكل أريحية وثقة".

وأضاف ذات المتحدث "اللاعبون في سن مبكر، يجب أن نحافظ على مشاعرهم بعيداً عن الضغوط، وأعتقد أن النسبة متساوية لكل منتخب في تحقيق الفوز، والمنتخبان يمتلكان نقاط قوة وضعف بطبيعة الحال".

من جانبه قال مدرب منتخب تونس كمال سعادة: "المنتخب الجزائري قوي للغاية وقدم مستويات متميزة على مدار البطولة، وأتمنى التوفيق للطرف الأفضل في المباراة، نحن أخوة وهي في النهاية مباراة أشقاء، وأتمنى أن يكون الفوز من نصيبنا".

للتذكير سيتم إجراء كل مواجهات ربع نهائي المنافسة على ملعب مستغانم، يومي الخميس والجمعة، بسبب عملية الصيانة أرضية ميدان ملعب سيق الذي سيحتضن مقابلتي نصف النهائي ومقابلة النهائي.