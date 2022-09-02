أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم الأربعاء رسميا عن هوية مدربه الجديد الذي سيخلف وحيد خليلوزيتش على رأس العارضة الفنية لأسود الأطلس، ويتعلق الأمر بوليد الركراكي، مدرب الوداد البيضاوي السابق، الذي سيقود المنتخب المغربي في كأس العالم بقطر في نوفمبر المقبل.

وقال رئيس الجامعة الملكية المغربية للعبة فوزي لقجع في مؤتمر صحافي في سلا قرب العاصمة الرباط، إن الاتحاد "تعاقد مع وليد الركراكي لتدريب المنتخب المغربي حتى كأس العالم 2026 ".

من جهته، شكر المدرب المغربي رئيس الجامعة على "الثقة" التي وضعت فيه، ووعد جمهور "أسود الأطلس" "بأن نفعل كل شيء ونقاتل لنرفع راية المغرب في كأس العالم ونفرحكم".

وكان اسم وليد الركراكي متداولا لقيادة المنتخب المغربي حتى قبل إقالة وحيد خليلوزيتش في 11 أوت الماضي.