أعلنت الحكومة الألمانية، الأربعاء، توصلها إلى اتفاق من أجل تقديم تعويضات لعائلات قتلى عملية ميونيخ التي نفذها 8 فدائيين فلسطينيين خلال أولمبياد 1972.

وكانت عملية احتجاز الرهائن قد أودت بحياة 18 شخصا بينهم رياضيون صهاينة مشاركون في دورة الألعاب الأولمبية ميونيخ 1972.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيشترايت، قال في بيان إن "الحكومة الفدرالية ترحب بالاتفاق مع أسر القتلى".

الرئيس الصهيوني، إسحاق هرتسوغ، رحب هو الآخر بإعلان الحكومة الألمانية التوصل إلى هذا الاتفاق، معربا عن تقديره "للخطوة التي اتخذتها الحكومة الألمانية بقيادة المستشار أولاف شولتس، لتحمل المسؤولية ودفع تعويضات".

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر حكومي ألماني، قوله، أنه بعد عقود من التفاوض تم الاتفاق بأن تدفع الحكومة الفدرالية وكذلك منطقة بافاريا ومدينة ميونيخ 28 مليون يورو.