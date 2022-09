Treize des 42 blessés transférés à l'hôpital d’Aïn Sefra (Naâma), parmi les victimes de l'accident de la circulation survenu mercredi dans la wilaya de Naâma ayant fait 10 morts, ont quitté l’hôpital, alors que le reste des personnes accidentées se trouvent dans un état stable, a indiqué le directeur de wilaya de la santé Derdour Mohamed.

"Jusqu'à ce mercredi midi, 13 blessés ont quitté l'hôpital après avoir reçu les soins nécessaires et l'état de santé du reste des victimes admises est stable, cinq se trouvent au service des urgences médicales, 12 au service de chirurgie orthopédique et 10 autres sont admis au service de chirurgie générale", a précisé Derdour.

Deux blessés victimes de cet accident, a-t-il ajouté, ont été transférés auparavant à l'établissement public hospitalier Kadri Mohamed de Naâma et à l'établissement hospitalier universitaire "1er novembre 1954" d'Oran pour y effectuer des examens.

Il est à noter que le wali de Naâma, Derradji Bouziane, s’est rendu au chevet des blessés pour s’informer de leur état de santé et des conditions de leur prise en charge médicale. Il a également présenté ses condoléances aux familles des victimes de cet accident, a-t-on indiqué à la cellule de communication de la wilaya.

Pour rappel, cet accident de la route s'est produit à la suite du dérapage et du renversement d'un bus assurant la ligne Tiaret-Tindouf, mercredi vers 03H45MN au niveau de la route nationale 06 (RN06), dans la commune de Djeniène Bourezg (wilaya de Naâma), faisant dix morts et 42 blessés, selon les services de la protection civile.