أعلن وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، زيدان طنفور، عن بعض حيثيات جريمة القتل التي راحت ضحيتها أم وثلاثة من أبنائها، مساء أمس الثلاثاء.

وكشف المتحدث في ندوة صحفية، اليوم الأربعاء، أن الأب الذي رمى نفسه من الطابق الثالث لعمارة اعترف باقترافه الجرم الشنيع.

وأكد وكيل الجمهورية أن استجواب المعني الذي تعرض لعدة كسور جاء بعد تلقي إذن من الطبيب المعالج، حيث تم سماعه من طرف مصالح الضبطية القضائية أين أكد أنه هو من اقترف الوقائع المنسوبة إليه بمحض إرادته.

وأضاف أن الزوج مازال في العناية المركزة ولم يدلي بأي تصريحات حول أسباب اقتراف هذه الجريمة، حيث مازالت التحريات متواصلة.

كما أكد وكيل الجمهورية أن الطبيب الشرعي عاين وجود حبل بمسرح الجريمة، إضافة إلى تعرض الزوجة التي كانت مرمية على وجهها لاعتداء من الخلف بأداة حادة وضربة على مستوى الرأس والعنق.