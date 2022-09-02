كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، عشية اليوم، عن تفاصيل جديدة في قضية مقتل ربة بيت وثلاثة من أولادها في حي وادي الذهب في بلدية عنابة.

وأكد المتحدث أن الأب الذي أفاق من صدمة سقوطه من الطابق الثالث، اعترف باقترافه جرم القتل الجماعي لأفراد عائلته الصغيرة، بالخنق والضرب بآلة حادة.

ووفق ذات المصدر فإن الجاني استعان بحبل استخدمه في خنق الضحايا جميعا وتواليا بداية بالأطفال ثم الزوجة التي أزهق روحها باستعمال آلة حادة، وتعمد ضربها وإصابتها بجروح عميقة على مستوي الرأس والرقبة.

وذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، خلال ندوة صحفية، عقدها بقاعة الجلسات، بأن الجاني لم يفصح عن الدوافع والأسباب التي قادته إلى قتل زوجته وأطفاله الثلاثة، مشيرا بأن جلسات الاستماع المستمرة من طرف مصالح الشرطة القضائية ستفصح عن دوافع ارتكاب الجريمة البشعة.

وأضاف وكيل الجمهورية، بأن الجاني، وحسب التحريات الأولية، اقترف جرمه، في حدود الساعة التاسعة صباحا، حيث بقي ماكثا في بيته طيلة 12 ساعة، في مسرح الجريمة، قبل أن يقدم على رمي نفسه من الطابق الثالث للعمارة بعدما سمع طرق عنيف لباب المنزل من طرف أحد أقارب الضحية والجيران، هروبا من جريمته الشنعاء.