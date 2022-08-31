ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وكذا أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات الفلاحة، الصحة، العمل والصيد البحري.

وخلال هذا الاجتماع، قدم وزير الاتصال مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية الذي جاء تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل وضع إطار قانوني لتنظيم هذا النشاط.

وحسب بيان للوزارة الأولى فإن مشروع النص، الذي سيدرس خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء، يهدف إلى "تبسيط الإجراءات الإدارية لإنشاء النشريات الدورية والصحافة الالكترونية مع الأخذ بالاقتراحات والتوصيات المنبثقة عن المشاورات مع مهنيي القطاع".

ودرس أعضاء الحكومة، من جهة أخرى، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها.

وتهدف الخريطة الصحية، التي ترتكز عليها المنظومة الوطنية للصحة، -وفق البيان- إلى تنظيم وتخطيط توزيع مجمل الوسائل والـموارد والأنشطة على مستوى التراب الوطني من خلال الاعتماد خصوصا على الـمعطيات الوبائية والديمغرافية والجغرافية والاجتماعية ـ الاقتصادية وكذا توجيهات الـمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، كما من شأن هذه الخريطة الصحية أن تسمح بالاستجابة بشكل أمثل وعادل، للاحتياجات الصحية للسكان عبر كامل التراب الوطني.

وأضاف ذات البيان "من جانبه، قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتشكيلة وسير هيئات النظام الوطني للبياطرة. وفي هذا الصدد، فإن بلادنا التي تحصي حاليا 20.000 بيطريا يمارسون في مختلف القطاعات، ستتزود بنظام وطني للبياطرة تتمثل مهمته في السهر على تنظيم الـمهنة وحسن سيرها وكذا احتراما للتشريع والتنظيم الـمعمول بهما اللذين يسيران ممارسة الطب البيطري،وقواعده وأخلاقيات وأدبيات مهنة البيطرة من خلال الهيئات الوطنية والجهوية والولائية".

وعلى صعيد آخر، عكفت الحكومة، في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج، على دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم.

ومن شأن مشروع هذا النص أن يسمح للأشخاص الـمعنيين بالحصول على الحقوق في معاش التقاعد في الجزائر خلال فترة مسارهم خارج التراب الوطني والاستفادة من التغطية الاجتماعية والأداءات العينية للتأمين عن الـمرض، وذلك مقابل دفع اشتراك التقاعد والتأمين عن الـمرض كما ينص عليه التشريع الوطني.

وأخيرا استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الـمتعلق بتعاونيات الصيد البحري أو تربية المائيات.

ويندرج مشروع هذا النص في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى التخلص من الـممارسات البيروقراطية التي تعرقل الإنعاش الاقتصادي للقطاع، وضرورة انتظام الصيادين في تعاونيات مهنية.