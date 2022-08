Le procureur de la République près le tribunal d’Annaba Zidane Tanfour a révélé quelques détails du crime d’assassinat dont a été victime une mère et ses trois enfants mardi soir.

Dans une conférence de presse qu’il a animée ce mercredi, le procureur de la République a révélé que le père s’est jeté du troisième étage d’un immeuble, après avoir commis cet odieux crime.

Après avoir été interrogé par les services de la police judiciaire, le présumé a reconnu avoir commis ce crime avec préméditation.

Le mari est, actuellement, aux soins intensifs et n’a fait aucune déclaration sur les raisons qui l’ont poussé à commettre ce crime, a précisé le procureur de la République qui a ajouté que les enquêtes sont en cours.

La même source a affirmé qu’une corde a été retrouvée sur la scène du crime et que l’épouse qui a été retrouvée allongée sur terre a été frappée par un objet contendant sur la tête et le cou.