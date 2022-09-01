استشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم الخميس خلال اقتحام الجيش الصهيوني لكل من البيرة ونابلس بالضفة الغربية.

وتوفي الشاب سامر خالد، من سكان مخيم العين، إثر إصابته برصاصة في الرقبة وهو داخل سيارته أمام مخيم بلاطة.

كما توفي الشاب يزن عفانه، من مخيم قلنديا، بعد تلقيه رصاصة في الصدر خلال مواجهات أثناء اقتحام القوات الصهيونية لأحياء مدينة البيرة.

وكانت قوات خاصة قد اقتحمت مخيم بلاطة، واندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة مع المقاومين. وتم اعتقال الأسير المحرر، جاسر أبو حمادة، خلال الاقتحام، كما تسببت قوات الاحتلال بإحراق أحد المحال التجارية في المخيم.