أعلنت مدينة تشنغدو الصينية فرض إغلاق شامل على مستوى المدينة، مساء الأربعاء، مما يؤدي إلى حجز 21 مليون شخص في منازلهم وإغلاق الشركات.

وسجلت المدينة 166 إصابة جديدة بكورونا، الثلاثاء الماضي، وهو أعلى رقم يسجل منذ تفشي الوباء في 2020، الأمر الذي دفع السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة، حيث أصدرت أوامر لجميع المقيمين في عاصمة مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين بالبقاء في منازلهم اعتبارا من الساعة 6 مساء ليوم الخميس، والخروج فقط لإجراء فحص كوفيد الإلزامي.

ويمكن للأسر إرسال شخص واحد للتسوق من البقالة مرة واحدة يوميا مع اختبار سلبي، ويخضع السكان الذين لديهم طلبات طارئة مثل البحث عن طبيب لموافقة لجنة الحي. وتم إغلاق جميع الشركات باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات والمستشفيات.

كما تم تعليق تناول الطعام في المطاعم، مع السماح فقط لأخذ الوجبات إلى المنزل. وتعد الصين واحدة من آخر الأماكن في العالم التي لا تزال تفرض إجراءات صارمة ضد فيروس كورونا، حيث تعتمد على المراقبة الرقمية الشاملة، والفحوصات الجماعية، والحجر الصحي الشامل، والإغلاق المفاجئ.