توفي شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع صباح اليوم الخميس بولاية الجلفة.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي"، إن الحادث المروري المميت وقع بالطريق الوطني رقم 01ب الرابط بين بلديتي مسعد وڨطارة وبالضبط بالمكان المسمى وادي اثار بلدية ڤطارة.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم وتحويلهم إلى المؤسسة الصحية المحلية.

من جهتها فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بڤطارة تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث المميت.