كشف اليوم الخميس، تقرير إيطالي أن لاعب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم آدم وناس يقترب من العودة مجددا إلى الدوري الفرنسي.

وجاء عبر موقع الصحفي الإيطالي الشهير "جون لوكا ديماريزيو والمختص في شؤون الميركاتو أنه من المنتظر أن يلعب آدم وناس هذا الموسم بقميص نادي ليل الناشط ضمن دوري " الليغ1".

ويلعب وناس في صفوف نابولي منذ 2017، حيث شارك في 62 مباراة وسجل 7 أهداف مقدما 4 تمريرات حاسمة.

وكان أفضل موسم للاعب السابق لنادي نيس الفرنسي، عندما خاض تجربة مع كروتوني في دوري " السيري1"، أين سجل 4 أهداف ومنح 4 تمريرات حاسمة، وهو الآن على وشك إنهاء الصفقة حسب المصدر ذاته.