أستقبل وزير النقل، منجي عبد الله، بمقر الوزارة، كنوت لانغلند، سفير مملكة النرويج بالجزائر، الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة مغادرته النهائية للبلاد.

وأوضح بيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أمس الأربعاء، أنه "خلال هذا اللقاء، عبر السفير النرويجي عن رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع النقل، خاصة في مجال النقل البحري، من خلال إعادة تنشيط عمل اللجنة البحرية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون الثنائي البحري الموقع بين البلدين في 2015".

وفي هذا الإطار، نوه الوزير بمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين مذكرا بإرادة السلطات العمومية العليا في تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف أنماط النقل، لاسيما في قطاع النقل البحري من خلال تطوير مجال إصلاح وبناء السفن، وكذا مكافحة التلوث البحري وتطوير مشاريع السكك الحديدية، من خلال تبادل التجارب والخبرات.

وختم البيان، إن الطرفين اتفقا على مواصلة عقد اللقاءات البينية من أجل الدفع بعلاقات التعاون لما يحقق المصلحة المشتركة بينهما.